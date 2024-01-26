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Правда о мармеладе: Всё о пользе и вреде сладкого лакомства

Правда о мармеладе: Всё о пользе и вреде сладкого лакомства

Мармелад давно стал одним из самых любимых десертов детей и взрослых. Но как влияет заслужившее народную любовь лакомство на наш организм?Мармелад, сделанный из натуральных ингредиентов, без добавления ароматизаторов и красителей, - одно из самых безвредных лакомств.

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