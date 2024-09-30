Александр Дубинский: Зеленский готовит уголовное дело против Порошенко

Зеленский уже готовит уголовное дело против Порошенко по 111-й ККУ. Ручное СБУ и ДБР выбили из помощника Деркача по фамилии Колесников новые показания, согласно которым, пленки с записями Байден-Порошенко Деркачу передал… сам Порошенко.
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