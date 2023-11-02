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Мошенница наплела пенсионерке про порчу и забрала «заговорённые» деньги и золото

Она заставила пожилую женщину собрать все ценные вещи в мешок и положить под подушку. 76-летняя мошенница обманула пенсионерку, рассказав ей про страшную порчу, от которой можно избавиться только с помощью денег и золота.

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