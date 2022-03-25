В Приморье состоялась тренировка подразделений антитеррора ВВО

В рамках практических занятий по отражению террористических угроз на территорию воинских частей, подразделения антитеррора выдвинулись в районы выполнения учебно-боевых задач, где под прикрытием бронеавтомобилей осуществили блокирование и уничтожение диверсионных групп условного противника.