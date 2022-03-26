ВСУ обстреляли Донецк и Старомихайловку

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка и Старомихайловку, применив три снаряда калибром 122 миллиметра и четыре мины калибром 120 миллиметров.