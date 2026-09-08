«Порту» не проигрывает дома 22 матча подряд. 1.65 – «Ман Сити» прервет серию

«Порту» примет «Манчестер Сити» в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Клуб из Португалии не проигрывает на своем поле с декабря 2025 года.
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