Юрий Борисов появился с женой на премьере американского фильма «Анора»

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера взял награду на Каннском кинофестивале. Юрий Борисов сыграл одну из ключевых ролей в этой ленте и поделился своими впечатлениями о съемках и достижении данной награды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии