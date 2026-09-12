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Zero Hedge

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UK Government Reserves Two-Thirds Of Elite Jobs By Race; Leaked Doc Exposes

UK Government Reserves Two-Thirds Of Elite Jobs By Race; Leaked Doc Exposes

UK Government Reserves Two-Thirds Of Elite Jobs By Race; Leaked Doc Exposes Authored by Steve Watson via Modernity News, Sixty-six per cent of the slots are ringfenced for staff who are ethnic minority, disabled, or from a lower socio-economic background.

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