Dior представляет коллекцию Spring-Summer 2023

Каждая новая коллекция Марии Грации Кьюри открывает простор для творческого воображения. Для создания этой коллекции, креативный директор женской линии Dior решила использовать изображение карты Парижа из архива Дома, и магнетизм Екатерины Медичи.
Каждая новая коллекция Марии Грации Кьюри открывает простор для творческого воображения. Для создания этой коллекции, креативный директор женской линии Dior решила использовать изображение карты Парижа из архива Дома, и магнетизм Екатерины Медичи.
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