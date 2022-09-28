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Dior представляет коллекцию Spring-Summer 2023

Dior представляет коллекцию Spring-Summer 2023

Каждая новая коллекция Марии Грации Кьюри открывает простор для творческого воображения. Для создания этой коллекции, креативный директор женской линии Dior решила использовать изображение карты Парижа из архива Дома, и магнетизм Екатерины Медичи.

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