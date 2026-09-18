Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

376 подписчиков

В Нерюнгри подвели итоги второго дня деловой миссии

В Нерюнгри подвели итоги второго дня деловой миссии

В Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) завершился второй день деловой миссии. 17 сентября стал основным деловым днем программы: представители органов власти, институтов развития, промышленности и бизнеса обсудили инвестиционный потенциал территории и потребности предприятий, представили технологические и инфраструктурные решения, провели B2B- и B2G-переговоры, подписали соглашения о сотрудничестве и посетили производственные площадки ГК «Колмар».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым