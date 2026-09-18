В Нерюнгри подвели итоги второго дня деловой миссии

В Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) завершился второй день деловой миссии. 17 сентября стал основным деловым днем программы: представители органов власти, институтов развития, промышленности и бизнеса обсудили инвестиционный потенциал территории и потребности предприятий, представили технологические и инфраструктурные решения, провели B2B- и B2G-переговоры, подписали соглашения о сотрудничестве и посетили производственные площадки ГК «Колмар».