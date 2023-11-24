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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Герман Ткаченко: «Футбол – островок свободы в стране, каждый клуб делает то, что хочет. Никто не загоняет в автаркию, можно спорить с регулятором»

Герман Ткаченко: «Футбол – островок свободы в стране, каждый клуб делает то, что хочет. Никто не загоняет в автаркию, можно спорить с регулятором»

«Это у нас редко замечают и не ценят, но я хочу это исправить: футбол – это островок свободы в стране.

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