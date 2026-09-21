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МОСИНФОРМ

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Облачно с прояснениями и до плюс 24 ожидаются в столичном регионе 21 сентября

Облачно с прояснениями и до плюс 24 ожидаются в столичном регионе 21 сентября

В понедельник, 21 сентября, воздух в столице прогреется до плюс 20–22 градусов. В Подмосковье температура будет колебаться от 19 до 24 градусов выше нуля.

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