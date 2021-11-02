"Открыт коридор фортуны": 3 знака зодиака накроет мощная волна удачи в начале ноября

Астрологи обозначили, какие знаки зодиака накроет мощная волна удачи в ближайшее время. Представители 3 созвездий будут купаться в лучах везения и желаний в начале ноября, а блеск фортуны одарит этих счастливчиков сказочным успехом.
Популярные статьи
- Убил и съел: в Приморье мужчину арестовали за жестокое обращение с собакой
- Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «За безопасность дорожного движения» с военнослужащими в Кировской области
- Подразделения радиоэлектронной борьбы, дислоцированные в Республике Бурятия, оставили без связзи условного противника
Свежие комментарии