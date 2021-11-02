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"Открыт коридор фортуны": 3 знака зодиака накроет мощная волна удачи в начале ноября

"Открыт коридор фортуны": 3 знака зодиака накроет мощная волна удачи в начале ноября

Астрологи обозначили, какие знаки зодиака накроет мощная волна удачи в ближайшее время. Представители 3 созвездий будут купаться в лучах везения и желаний в начале ноября, а блеск фортуны одарит этих счастливчиков сказочным успехом.

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