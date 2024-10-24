Нацпроекты получат 40 трлн рублей из бюджета в ближайшие шесть лет

На реализацию нацпроектов предусмотрено 40 триллионов рублей в ближайшие шесть лет, сказал глава Минфина Антон Силуанов, представляя проект федерального бюджета на 2025-2027 годы на пленарном заседании Госдумы 24 октября.
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