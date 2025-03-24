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Военное обозрение

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Мог ли СССР пережить кризис 1980-х годов?

Мог ли СССР пережить кризис 1980-х годов?

После развала СССР было принято мнение, что разрушение Союза было закономерным, неизбежным. Мол, СССР безнадёжно отставал от Запада, поэтому «перестройка» была во благо, как и демонтаж «империи зла».

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