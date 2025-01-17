Марочко заявил о потере взвода ВСУ

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска потеряли взвод при попытке отрезать российские войска от основных сил в районе двуреченского плацдарма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии