Правительство России не поддержало запрет украинцам получать статус самозанятых

В законопроект будут внесены изменения Правительство России предложило внести изменения в законопроект, представленный сенатором Андреем Кутеповым, касающийся статуса самозанятых для иностранных граждан в стране.
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