Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Энергетическое перемирие закончилось? Кремль заявил о праве России на ответ

Энергетическое перемирие закончилось? Кремль заявил о праве России на ответ

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что наша страна оставляет за собой право не исполнять постоянно нарушаемый Киевом мораторий на обстрелы энергообъектов.

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Комментарии
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ГД
Галина Дубровская
Опять верим , когда переставим по граблям ходить , не устали ??????
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16 час.
Игорь Кузнецов
Главное что было сделано - на призыв &quot;миротворца&quot; Трампа был дан немедленный ответ: &quot;Согласны на прекращение ударов по энергообъектам прямо сейчас&quot;, что не ожидали - на Западе думали какие условия будут выдвинуты Россией. Далее показали как уплавляются ВС РФ главнокомандующим - сбили свои 6 БПЛА летящие к целям (их вернуть невозможно). И показали что Зеленский не может управлять своими укронацистами - так о чём можно договариваться?
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5 час.
Ваша Светлость
&quot;Перемирие&quot;... Они, бл..., серьёзно? Что-то наши &quot;начальнички&quot; заигрались в &quot;любовь&quot; с пиндосами, а это уже весьма похоже на измену...
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4 час.
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