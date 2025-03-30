Энергетическое перемирие закончилось? Кремль заявил о праве России на ответ

Игорь Кузнецов

Главное что было сделано - на призыв "миротворца" Трампа был дан немедленный ответ: "Согласны на прекращение ударов по энергообъектам прямо сейчас", что не ожидали - на Западе думали какие условия будут выдвинуты Россией. Далее показали как уплавляются ВС РФ главнокомандующим - сбили свои 6 БПЛА летящие к целям (их вернуть невозможно). И показали что Зеленский не может управлять своими укронацистами - так о чём можно договариваться?