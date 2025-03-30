Царьград Фото: коллаж Царьграда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что наша страна оставляет за собой право не исполнять постоянно нарушаемый Киевом мораторий на обстрелы энергообъектов.
Энергетическое перемирие закончилось? Кремль заявил о праве России на ответ
Комментарии
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ГД
Галина Дубровская
Опять верим , когда переставим по граблям ходить , не устали ??????
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16 час.
Игорь Кузнецов
Главное что было сделано - на призыв "миротворца" Трампа был дан немедленный ответ: "Согласны на прекращение ударов по энергообъектам прямо сейчас", что не ожидали - на Западе думали какие условия будут выдвинуты Россией. Далее показали как уплавляются ВС РФ главнокомандующим - сбили свои 6 БПЛА летящие к целям (их вернуть невозможно). И показали что Зеленский не может управлять своими укронацистами - так о чём можно договариваться?
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5 час.
Ваша Светлость
"Перемирие"... Они, бл..., серьёзно? Что-то наши "начальнички" заигрались в "любовь" с пиндосами, а это уже весьма похоже на измену...
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4 час.
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