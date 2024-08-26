Директор ЦСКА о Меркулове: «Сейчас мы не можем понять друг друга. Георгий пока думает над тем, чтобы еще раз попробовать себя в НХЛ»

– В это межсезонье вы взяли курс на возвращение российских игроков из Северной Америки. Игорь Есмантович заявил о переговорах с центральным нападающим «Бостон Брюинс» Георгием Меркуловым, но ведь у него контракт до конца сезона-2024/25.