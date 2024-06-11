Названа польза куркумы для мозга

По информации одного из исследований, куркума защищает организм от хронического воспаления и связанных с ним нейродегенеративных процессов, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Российскую газету».
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