Жамнов прокомментировал второе кряду поражение «Спартака» в серии с «Магниткой»

Алексей Жамнов высказался о неудаче «Спартака» во втором матче серии плей-офф. Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился впечатлениями от поражения своей команды во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина с «Металлургом» (0:1), отметив, что отсутствие забитых голов в двух играх кряду давит на подопечных.