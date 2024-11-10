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Царьград

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Нижегородок предупредили о редкой патологии vasa previa при беременности

Нижегородок предупредили о редкой патологии vasa previa при беременности

Vasa previa – коварное предлежание сосудов пуповины, из-за которого нижегородка потеряла ребёнка. Об этом рассказал пресс-секретарь Нижегородского госуниверситета Алексей Никонов в своём Telegram-канале «Бокал прессека».

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