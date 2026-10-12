12 кадров, после которых сложно не рассмеяться

Дикие обитатели планеты превратились в главных героев самого забавного фотоконкурса года. Ежегодно мастера объектива отправляются в чащи, степи и глубины океанов не ради того, чтобы показать могущество флоры и фауны, а чтобы застать её врасплох.
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