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Царьград

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Курская область наготове: возможная атака БПЛА под контролем ПВО

Курская область наготове: возможная атака БПЛА под контролем ПВО

Оперативный штаб Курской области сообщает о вероятной угрозе атаки беспилотников. Силы противовоздушной обороны региона находятся в готовности к возможной атаке, призывая жителей сохранять бдительность.

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