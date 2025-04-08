Не пустили на рейс: из-за сына Башарова в аэропорту разгорелся скандал

Экс-жена актера рассказала о том, как ее сыну испортили каникулы. Марат Башаров Alexey Belkin/Business Online/Global Look PressЕлизавета Шевыркова пожаловалась на то, что ее с сыном не пустили на борт самолета уже после пройденной регистрации.
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