Как рождалась Белая армия: Ледяной поход генерала Корнилова, о котором не рассказывали в школе

Aleksandr Sobolev

(((про ошибки....У меня два высших образования и я лучший выпускник страны 1997 года принятый на полное гос.обеспечение в МГУ от Правительства РФ! (((А ты то чернь никчемная что дааже имя свое светить боиться - ПТУ то хоть закончила? ((((почему вы совки живете сегодня в России с Триколором и Двухглавым орлом, по капиталистическим нашим законам??? Почему вы дегенераты не защитили свой совок в 1991 году? Почему сегодня не боретесь? А...вы же просто никчемные, трусливые приспособленцы! А приспособленцы - хуже п""дорасов!😁