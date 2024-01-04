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С нами не соскучишься!

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  • Геннадий Роженко
    Автор этого опуса... всего-навсего... обыкновенный идиот, который не понимает того, чего говорит....10 гласных и негл...
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Как рождалась Белая армия: Ледяной поход генерала Корнилова, о котором не рассказывали в школе

Как рождалась Белая армия: Ледяной поход генерала Корнилова, о котором не рассказывали в школе

Как рождалась Белая армия: Ледяной поход генерала Корнилова.  О Ледяном походе не рассказывали в школах, особенно в советское время, но оставить без внимания эти страницы российской истории значило бы закрыть глаза на события, показавшие силу духа, патриотизм и талант воинов белого движения, тех, кто боролся за свою Родину.

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Комментарии
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Aleksandr Sobolev
(((про ошибки....У меня два высших образования и я лучший выпускник страны 1997 года принятый на полное гос.обеспечение в МГУ от Правительства РФ!  (((А ты то чернь никчемная что дааже имя свое светить боиться - ПТУ то хоть закончила? ((((почему вы совки живете сегодня в России с Триколором и Двухглавым орлом, по капиталистическим нашим законам??? Почему вы дегенераты не защитили свой совок в 1991 году? Почему сегодня не боретесь? А...вы же просто никчемные, трусливые приспособленцы! А приспособленцы - хуже п&quot;&quot;дорасов!😁
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13 час.
ИЛ
Игорь Литвинов
Этих придурков видно не всех повесили... исправим.
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5 час.
Людмила Письменская
Ледяной поход в школе изучался. Не надо врать.
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4 час.

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