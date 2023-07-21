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В Управлении на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному округу состоялось заседание коллегии, на которой были подведены итоги оперативно-служебной деятельности транспортной полиции региона за...

В заседании под председательством начальника УТ МВД России по СКФО генерал-майора полиции Сергея Басова приняли участие в режиме ВКС заместитель начальника ГУТ МВД России генерал-майор полиции Василий Романица, первый заместитель Южного транспортного прокурора государственный советник юстиции 3-го класса Александр Клименко, заместитель руководителя Следственного управления СК России по Ростовской области полковник юстиции Александр Валиев, заместитель начальника подразделения УФСБ России по Ростовской области Юрий Кравец, инспектор контроль-следственного отдела Западного МСУТ СК России майор юстиции Александр Марков, начальник управления по работе с административными органами Правительства Ростовской области Иван Дрокин, заместитель начальника УТ МВД России по СКФО – начальник полиции полковник полиции Евгений Ковган, председатель совета ветеранов УТ МВД России по СКФО полковник милиции в отставке Владимир Чистов, руководители линейных органов и подразделений аппарата Управления.

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