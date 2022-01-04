Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул теплозащитный экран

NASA Космический инфракрасный телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул и натянул все слои теплозащитного экрана — один из наиболее важных и опасных этапов развертывания обсерватории в космосе успешно завершен, Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.