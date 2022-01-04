Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим
    Эта бЛеди с железной душой спасла хрЮща от партийного импичмента. Очень зря для СССР и его граждан, но впрок для неё ...Почему не нашла л...
  • Ангел Смерти
    Платья красивые, а причёски страшные.СВАДЕБНАЯ МОДА ЭП...
  • Георгий Осипов
    американские предки "цивилизировали" коренное население,но им стоят памятники,снимают фильмы и чтут их память.а тут в...Почему не нашла л...

Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул теплозащитный экран

Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул теплозащитный экран

NASA Космический инфракрасный телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул и натянул все слои теплозащитного экрана — один из наиболее важных и опасных этапов развертывания обсерватории в космосе успешно завершен, Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх