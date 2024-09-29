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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гельмут Марко: «В будущем Колапинто вырастит в хорошего гонщика»

Марко высказался о будущем Колапинто. Советника и куратора молодежной программы «Ред Булл» спросили, как он оценивает перспективы Колапинто и может ли кандидатура аргентинца заинтересовать «Ред Булл» в будущем.

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