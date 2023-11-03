Семью школьника-мигранта, избивавшего русских детей в Нижнем Новгороде, выдворяют из России (ВИДЕО)

Семью мигрантов выдворят из России после избиения их сыном мальчика в школе Нижнего Новгорода. Сотрудники УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области выявили нарушения правил миграционного учета уроженцами ближнего зарубежья, которые приходятся близкими родственниками участнику конфликта, произошедшего в середине сентября 2023 года в нижегородской школе.