Семью школьника-мигранта, избивавшего русских детей в Нижнем Новгороде, выдворяют из России (ВИДЕО)

Семью мигрантов выдворят из России после избиения их сыном мальчика в школе Нижнего Новгорода. Сотрудники УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области выявили нарушения правил миграционного учета уроженцами ближнего зарубежья, которые приходятся близкими родственниками участнику конфликта, произошедшего в середине сентября 2023 года в нижегородской школе.
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