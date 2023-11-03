Русская весна
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Русская весна

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Семью школьника-мигранта, избивавшего русских детей в Нижнем Новгороде, выдворяют из России (ВИДЕО)

Семью школьника-мигранта, избивавшего русских детей в Нижнем Новгороде, выдворяют из России (ВИДЕО)

Семью мигрантов выдворят из России после избиения их сыном мальчика в школе Нижнего Новгорода. Сотрудники УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области выявили нарушения правил миграционного учета уроженцами ближнего зарубежья, которые приходятся близкими родственниками участнику конфликта, произошедшего в середине сентября 2023 года в нижегородской школе.

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Комментарии
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ЛО
Лариса Олейник
Отлично. Так поступать всегда. Разрешить только вахтовый въезд,без семьи.
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1 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Бедная семья? Ну ждите гуманнисты когда поедите в Азербайджан что они до вас таких гуманных не доберутся.
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1 д.

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