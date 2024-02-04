Россияне смогут виртуально прогуляться по городам страны

2ГИС выпустил приложение 2GIS Immersive для очков виртуальной реальности от Apple. Сервис представил сотни реалистичных 3D-моделей зданий на картах, которые позволяют виртуально перенестись в город, сообщил руководитель направления продуктов для пользователей 2ГИС Александр Сырков.
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