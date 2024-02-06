International Journal of Epidemiology: ранний завтрак защитит от диабета

Ученые узнали, как график питания влияет на восприимчивость организма к инсулину, и сделали вывод, что первый прием пищи до восьми часов утра снижает риск развития сахарного диабета, сообщило информагентство RuNews24.
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