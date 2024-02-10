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Названы место и время прощания с главой федерации каратэ Петербурга

Названы место и время прощания с главой федерации каратэ Петербурга

Прощание с президентом федерации каратэ Санкт-Петербурга, главным тренером федерации практической стрельбы Виталием Коневым состоится 11 февраля ориентировочно в 15:00 на Аллее героев на Кладбище памяти жертв 9 января.

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