Названы место и время прощания с главой федерации каратэ Петербурга

Прощание с президентом федерации каратэ Санкт-Петербурга, главным тренером федерации практической стрельбы Виталием Коневым состоится 11 февраля ориентировочно в 15:00 на Аллее героев на Кладбище памяти жертв 9 января.
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