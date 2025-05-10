Два человека погибли при взрыве гранаты в Подмосковье

Вернувшийся с СВО мужчина показал гостям гранату во время празднования Дня Победы.фото: t.me/RosgvardOfficialДва человека погибли при взрыве, предположительно, гранаты в подмосковном Лосино-Петровском, сообщает 10 мая пресс-служба регионального управления СК РФ.
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