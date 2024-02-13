И так сойдёт! Мусорку, Шалаву и Попки оставят на карте России

В России передумали менять названия неблагозвучных топонимов. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев отозвали законопроект о запрете названий населенных пунктов, "оскорбляющих, уничижающих и принижающих достоинство жителей".
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