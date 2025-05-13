Видео издевательств бойцов ВСУ над сослуживцем нашли на трофейном телефоне под Курском

В сети появились кадры с найденного в Курской области трофейного телефона бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором запечатлены издевательства военнослужащих 25 отдельного штурмового батальона над сослуживцем.
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