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Видео издевательств бойцов ВСУ над сослуживцем нашли на трофейном телефоне под Курском

Видео издевательств бойцов ВСУ над сослуживцем нашли на трофейном телефоне под Курском

В сети появились кадры с найденного в Курской области трофейного телефона бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором запечатлены издевательства военнослужащих 25 отдельного штурмового батальона над сослуживцем.

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