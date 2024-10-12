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«Я не сэр Гей»: Борис Джонсон в мемуарах вспомнил о «мучительном» приеме Лаврова

«Я не сэр Гей»: Борис Джонсон в мемуарах вспомнил о «мучительном» приеме Лаврова

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в своих мемуарах, что глава МИД России Сергей Лавров во время личной встречи «заставил» его сидеть перед камином, «будто он был старостой, мучающим одноклассника-педика в викторианской школе».

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