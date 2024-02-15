Спартакиада. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный покажут ритм-танцы

Спартакиада-2024 Магнитогорск Танцы на льду Ритм-танец Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала Участники Александра Степанова – Иван Букин Елизавета Худайбердиева – Егор Базин Ирина Хавронина – Девид Нарижный Елизавета Шанаева – Павел Дрозд Софья Леонтьева – Даниил Горелкин Екатерина Миронова – Евгений Устенко Софья Шевченко – Андрей Ежлов Дарья Савкина – Александр Вахнов Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов ПРИМЕЧАНИЕ: состав участников – предварительный.
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