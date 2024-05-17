Полуфинал Кубка Стэнли с участием «Рейнджерс» стартует в Нью-Йорке в ночь с 21 на 22 мая

НХЛ объявила дату начала финальной серии плей-офф в Восточной конференции. Сайт НХЛ сообщает: независимо от того, кто станет соперником «Нью-Йорк Рейнджерс», первая игра пройдет в ночь с 21 на 22 мая по московскому времени.