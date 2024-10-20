Кандидат в президенты Усатый: Молдавия может исчезнуть при нынешней власти

Кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый заявил, республика находится на грани исчезновения. Он рассказал, что на выборах он поддержал идею о том, чтобы не допустить повторения событий последних 30 лет, сообщило РИА «Новости».
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