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Кандидат в президенты Усатый: Молдавия может исчезнуть при нынешней власти

Кандидат в президенты Усатый: Молдавия может исчезнуть при нынешней власти

Кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый заявил, республика находится на грани исчезновения. Он рассказал, что на выборах он поддержал идею о том, чтобы не допустить повторения событий последних 30 лет, сообщило РИА «Новости».

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