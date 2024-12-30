Приморцы смогут увидеть северное сияние в новогоднюю ночь

В Приморье в новогоднюю ночь жители региона смогут увидеть северное сияние, сообщает PRIMPRESS. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о том, что 29 декабря в 10:08 по московскому времени на Солнце произошла мощная вспышка высшего балла.