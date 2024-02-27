Международный день редких заболеваний отмечают 28 февраля 2024 года Лидия КарпенкоКаждый год в конце февраля отмечается Всемирный день редких заболеваний, приуроченный к проведению просветительских мероприятий и привлечению внимания к проблемам, связанным с этой темой.