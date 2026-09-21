"Человек-фейк": Стас Михайлов расстался с женой после 20 лет отношений. Названа причина

Супруги Михайловы решили "пойти своими дорогами".Музыкальный продюсер и концертный директор Сергей Дворцов, который находится в близком кругу семьи Стаса Михайлова, подтвердил информацию о том, что певец и его жена приняли решение расстаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВН Метеоролог Терешо...
- Донбасс - ещё не ...
- С Минтранс России р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым