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Царьград

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"Человек-фейк": Стас Михайлов расстался с женой после 20 лет отношений. Названа причина

"Человек-фейк": Стас Михайлов расстался с женой после 20 лет отношений. Названа причина

Супруги Михайловы решили "пойти своими дорогами".Музыкальный продюсер и концертный директор Сергей Дворцов, который находится в близком кругу семьи Стаса Михайлова, подтвердил информацию о том, что певец и его жена приняли решение расстаться.

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