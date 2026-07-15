БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ослабление рубля вызвало всплеск валютных торгов: хрупкость финансовой системы и попытки сохранить капиталы

Ослабление рубля вызвало всплеск валютных торгов: хрупкость финансовой системы и попытки сохранить капиталы

Июнь на российском финансовом рынке выдался по-настоящему "жарким". Согласно свежему отчету Банка России, объем торгов на валютном рынке подскочил до 16,8 трлн рублей — цифра, которую мы не видели с конца прошлого года.

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