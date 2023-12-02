Экс-игрок сборной Италии Балотелли назвал Рождерса худшим тренером в карьере

Экс-форвард национальной сборной Италии по футболу Марио Балотелли считает, что бывший наставник английского клуба «Ливерпуль» Брендан Роджерс является худшим тренером, с которым ему приходилось иметь дело.
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