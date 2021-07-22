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Правозащитник Мстислав Русаков заявил, что русских детей в Эстонии превращают в русофобов

Правозащитник Мстислав Русаков заявил, что русских детей в Эстонии превращают в русофобов

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Русские дети в небольших городах Эстонии становятся русофобами из-за того, что лишаются возможности обучаться в русских школах, заявил председатель правления НКО "Русская школа Эстонии", правозащитник Мстислав Русаков.

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