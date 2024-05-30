Путь из Сербии в Черногорию. Это был особенный поезд

Это был не простой поезд. Он особенный. Билеты в рейс надо продавать, как на отдельную экскурсию. Села в вагон легко, так как желающих уехать было всего пять человек, но поезд уже был частично заполнен из Белграда.
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