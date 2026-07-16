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Царьград

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«Гугление» уходит в прошлое: ИИ-поиск растёт двузначными темпами

«Гугление» уходит в прошлое: ИИ-поиск растёт двузначными темпами

Объём рынка ИИ-поиска в России в 2026 году может вырасти как минимум на треть.Рынок решений для поиска информации с использованием искусственного интеллекта в России по итогам 2026 года может увеличиться не менее чем на 33%, прогнозируют опрошенные «Ведомостями» разработчики.

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