«Гугление» уходит в прошлое: ИИ-поиск растёт двузначными темпами

Объём рынка ИИ-поиска в России в 2026 году может вырасти как минимум на треть.Рынок решений для поиска информации с использованием искусственного интеллекта в России по итогам 2026 года может увеличиться не менее чем на 33%, прогнозируют опрошенные «Ведомостями» разработчики.