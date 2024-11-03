Медведев считает, что президентские выборы в США ничего не изменят для России

Для России президентские выборы в США ничего не изменят, поэтому повода для завышенных ожиданий нет. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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