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«Это здоровье нации» Зюганов предложил выпороть тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки

«Это здоровье нации» Зюганов предложил выпороть тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки

Зюганов призвал выпороть выпустившего Путина без шапки на мороз в Северодвинске Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что необходимо выпороть тех, кто позволил президенту России Владимиру Путину выступать в Северодвинске без шапки на морозе.

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