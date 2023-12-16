«Это здоровье нации» Зюганов предложил выпороть тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки

Зюганов призвал выпороть выпустившего Путина без шапки на мороз в Северодвинске Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что необходимо выпороть тех, кто позволил президенту России Владимиру Путину выступать в Северодвинске без шапки на морозе.
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